My Hero Academia 274: un quirk rubato fa il suo inatteso ritorno

Il nemico di One for All, nato per caso, è sempre stato All for One. Il malefico villain che terrorizzò la società di My Hero Academia per anni però è stato messo fuori gioco da All Might per un lungo periodo di tempo. Il villain riuscì però brevemente a mostrarci concretamente quali erano le capacità del suo potere, tra cui il rubare altri quirk.

Questo fu sfruttato dalla mente malefica per rubare il quirk di Ragdoll, ricerca, che a suo dire era parecchio interessante e unico, oltre a essere utile per Tomura Shigaraki. Dopo tanto tempo da quell'avvenimento che scatenò una serie di eventi importanti nel mondo di My Hero Academia, vediamo proprio questo quirk in azione.

In My Hero Academia 274 rivediamo proprio Ragdoll delle Wild Wild Pussycats, costretta al lavoro d'ufficio. In parallelo, sul campo di battaglia, Tomura Shigaraki ha dimostrato che con l'assorbimento del potere di All for One ha ereditato anche il quirk "Ricerca" della ragazza ed è riuscito subito a sfruttarlo nonostante l'abbia ottenuto da poco.

Grazie a ciò è pronto ad esaudire il desiderio di All for One, ovvero quello di mettere la mani una volta e per tutte su One for All che ha scoperto essere proprio lì nei paraggi. Dirigendosi verso Deku, sta per iniziare uno degli scontri più importanti di My Hero Academia.