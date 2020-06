My Hero Academia 274 spoiler: una battaglia epica tra la vita e la morte

Continuano i capitoli al cardiopalma per My Hero Academia. Da diverse settimane a questa parte, Kohei Horikoshi sta realizzando storie di spessore e che mantengono col fiato sospeso il lettore dall'inizio alla fine. Vediamo quali saranno i contenuti spoiler di My Hero Academia 274, che arriverà domenica 7 giugno su MangaPlus in inglese e spagnolo.

Tomura Shigaraki contro Endeavor è una realtà: il capitolo 274 di My Hero Academia si apre così, dando seguito al cliffhanger della storia della scorsa settimana. Le prime immagini divulgate parlano proprio di questo scontro, come potete vedere nella galleria in basso. Il titolo del capitolo è "Ricerca" mentre Endeavor cerca di sferrare un pugno a Shigaraki fin da subito.

Il nemico salta in aria e tenta di colpire l'hero che però scansa il colpo e lo colpisce alla schiena. Shigaraki viene riscaraventato a terra, ma Endeavor è sorpreso: a quella distanza ravvicinata, le sue fiamme sono intense e chiunque le tocchi viene ustionato. Shigaraki invece sembra possedere un quirk di rigenerazione d'alto livello e tutti i danni vengono curati in pochissimo tempo. Dopo di questo, il cattivo utilizza un quirk che crea una sorta di cannone ad aria come quello di All for One.

Endeavor chiede rinforzi da chiunque possa arrivare lì senza toccare il terreno. Tra chi si muove ci sono Deku e Bakugo, con il protagonista di My Hero Academia che sostiene di essere il bersaglio di Shigaraki. Se dovesse avvicinarsi abbastanza, potrebbe fare da esca e Bakugo lo aiuterà nell'impresa. Nel finale, i due giovani eroi si dirigono verso il luogo principale dello scontro.