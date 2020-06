My Hero Academia 274: un tag team d'eccezione si prepara ad affrontare Shigaraki

La battaglia dei Pro Hero non sta avendo finora gli effetti sperati. Per fermare Tomura Shigaraki e la sua nuova armata, i professionisti di My Hero Academia sono corsi ai ripari e hanno richiamato ogni singola persona disponibile. Adesso però sembra essere giunto il momento degli scontri più ardui dell'arco narrativo.

In My Hero Academia, Shigaraki si è definitivamente risvegliato e, dopo aver richiamato a sé Gigantomachia e il resto dell'Unione dei Villain, ha dato uno sguardo alle fiale del siero di Overhaul dimostrando di avere un altro asso nella manica. Per fortuna non ha avuto il tempo di usarle dato che Endeavor è arrivato di gran carriera iniziando uno scontro con lui.

Durante la battaglia, in cui Shigaraki dà sfoggio dei suoi nuovi poteri, il nemico fa anche menzione del One for All. Ciò mette in allarme Endeavor che avvisa tutti del nuovo obiettivo di Shigaraki e ciò non può fare altro che scatenare una reazione importante in Deku e Bakugo. Il ragazzo protagonista di My Hero Academia capisce che deve occuparsi egli stesso della situazione e si getta verso il capo dei cattivi, avvisando di essere lui il bersaglio. Al suo fianco ci sarà anche Bakugo che ha deciso di intervenire per sconfiggere Shigaraki una volta per tutte.

L'unica volta in cui i due avevano combattuto insieme fu durante l'esame in cui affrontarono All Might, ma da quel periodo di acqua sotto i ponti ne è passata: Deku è diventato più forte, Bakugo più maturo. Ci sarà l'atteso scontro tra One for All e All for One?