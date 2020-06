My Hero Academia 274: la verità sta per venire a galla, quali conseguenze ci saranno?

Uno dei diktat di inizio My Hero Academia era quello di non rivelare mai a nessuno la natura del potere che All Might avrebbe trasferito a Izuku Midoriya. Il misterioso ma potente One for All, fonte della forza immane di colui che è stato per lungo tempo l'eroe numero uno del Giappone. Ma col tempo le cose non sono andate come ci si aspettava.

Inizialmente Deku provò a parlare di One for All a Bakugo, per essere poi frainteso dal ragazzo ma sgridato da All Might. In seguito, durante l'arco della licenza provvisoria di My Hero Academia e dopo una battaglia intensa, Deku rivelò tutto a Bakugo con l'aiuto di Toshinori Yagi. Da quel momento sono aumentate le persone a conoscenza del One for All.

Il capitolo 274 di My Hero Academia però sembra aver gettato le basi per un'ulteriore ampliamento di questo gruppo di persone. Shigaraki ha infatti menzionato, vicino a Endeavor, di essere alla ricerca del One for All. L'eroe fiammeggiante naturalmente non ha compreso subito cosa significasse questa cosa ma Deku deve intervenire via radio per far sapere a tutti che Shigaraki sta cercando lui. Dalle retrovie, anche Todoroki sembra curioso e interessato alla situazione. Padre e figlio saranno i prossimi a venire a conoscenza del segreto del One for All e di Izuku?