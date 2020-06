My Hero Academia 275: un eccezionale capitolo prima della pausa

La battaglia di My Hero Academia continua senza sosta e mette sempre più in difficoltà gli eroi. Ormai ci sono poche carte da giocare per la fazione protagonista, ma qualcuno si muove per cercare di salvare la situazione. Vediamo quali sono i contenuti di My Hero Academia 275, appena pubblicato su MangaPlus.

Il tag team di Bakugo e Midoriya si sta dirigendo verso una zona disabitata in modo tale da permettere l'evacuazione dei civili e degli eroi. Il potere di Tomura Shigaraki ora è troppo grande per controllarlo e inoltre sa che nei paraggi c'è il One for All. Il protagonista di My Hero Academia deve quindi mettersi in gioco a rischio di sacrificarsi.

A causa del quirk "ricerca" di Ragdoll, Shigaraki identifica subito la posizione di Deku. Endeavor però gli è alle calcagna e comunica tutte le sue mosse ai restanti professionisti. Per questo Tomura sfrutta alcuni dei suoi nuovi poteri per bloccare le comunicazioni e contemporaneamente dirigersi in fretta verso il suo bersaglio principale. Mentre compie questa manovra, Deku e Bakugo corrono tra i palazzi. Il ragazzo esplosivo è deciso a vincere e vendicarsi dell'affronto subito in passato, mentre sembra avere anche un piano.

Shigaraki però arriva a velocità massima prendendoli di sorpresa e il suo potere proietta un'immagine di morte per i due ragazzi. Interviene però Gran Torino appena in tempo che li porta via, sottolineando come quello non sia più lo stesso villain di prima. Deku potrebbe non essere ancora in grado di batterlo, ma ci sono ancora degli hero in azione: Ryukyu si avventa verso Shigaraki e, nonostante venga toccata, non muore. Nei paraggi infatti c'è Eraserhead che attiva il suo potere bloccando le capacità del nemico. My Hero Academia sarà in pausa la prossima settimana.