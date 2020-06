My Hero Academia 275: la morte insegue i protagonisti, chi si salverà da Shigaraki?

I protagonisti di My Hero Academia sembrano essere ormai alle prese con il loro nemico più grande. La distruzione generatasi negli scorsi capitoli del manga non ha infatti lasciato spazio ad altre scelte per Horikoshi e lo scontro finale di My Hero Academia potrebbe essere alle porte.

Per arrivare a quel punto è ovviamente necessario che Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki si incontrino sul campo di battaglia. Protagonista e antagonista di My Hero Academia fino alla fine del capitolo 274 erano molto vicini, a poche centinaia di metri di distanza, ma non erano ancora in contatto. Tuttavia la scelta di Deku di fare da esca li ha portati inevitabilmente a stretto contatto.

Tomura Shigaraki ha ormai imparato a sfruttare sufficientemente All for One, nonostante ne sia in possesso da pochissimo tempo. Grazie alla rigenerazione riesce a non soffrire per gli attacchi di Endeavor mentre col quirk di ricerca e quello delle onde d'aria riesce facilmente a spostarsi sul campo di battaglia per raggiungere il suo obiettivo.

Lo strapotere di Shigaraki si materializza proprio quando arriva nei paraggi di Deku: il protagonista di My Hero Academia deve riconoscere che ormai il villain è l'immagine stessa della morte e il suo istinto omicida è capace di proiettare la fine di Bakugo e Midoriya. Ovviamente per battere Shigaraki ora sarà necessario l'intervento di tutti gli eroi, in particolare di Eraserhead. Proprio lui infatti, sul finale, riesce a bloccare momentaneamente i quirk del villain. Dovremo aspettare però due settimane per scoprire come andrà dato che My Hero Academia sarà in pausa nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump.