My Hero Academia 276: Aizawa ha trovato il miglior partner possibile

Siamo sempre stati abituati in My Hero Academia a vedere Eraserhead agire più o meno da solo, anche se in supporto ad altri eroi. Capitò durante l'invasione del campo di allenamento della Yuei da parte di Shigaraki e primi compagni, poi abbattuti facilmente da eroi e studenti. È capitato naturalmente anche in seguito.

Negli ultimi capitoli di My Hero Academia dove sta tenendo banco la lotta tra eroi e villain l'abbiamo rivisto al centro dell'azione, a supporto di Endeavor e degli altri pro hero in cima alla classifica. Dopo essere fuggito incolume dal laboratorio grazie al sacrificio di Crust, ha deciso di dedicarsi al massimo per fermare l'avanzata di Tomura Shigaraki, ora col potere illimitato di All for One.

Sfruttando i suoi occhi, Eraserhead ha attivato il suo quirk limitando le possibilità di Shigaraki ma, come ben sappiamo, c'è uno sforzo enorme da sopportare dato che il professore non può minimamente battere le palpebre. In suo soccorso giunge l'eroe Manual che, grazie al suo quirk, riesce a tenere sempre freschi gli occhi di Eraserhead per non obbligarlo a perdere il contatto visivo con il super villain nemico.

Nonostante Aizawa rischi ancora la vita essendo al centro del campo di battaglia, riesce comunque a trovare un nuovo partner a cui appoggiarsi temporaneamente e con cui ha un'affinità ottima, ottenendo un supporto insperato.