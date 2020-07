My Hero Academia 276: come hanno reagito i fan all'ultimo combattimento di Shigaraki?

L'ultimo capitolo di My Hero Academia ha mostrato la seconda parte dell'attesissimo scontro tra le due punte di diamante del manga di Kohei Horikoshi, conclusosi con un risultato a dir poco inequivocabile. Come avranno reagito i fan all'ennesima dimostrazione della forza di Tomura Shigaraki?

Innanzitutto, è bene ricordare che il capitolo si è aperto con il ritorno in battaglia di Endeavor, che con l'aiuto del suo nuovo braccio destro si è lanciato a testa bassa contro il leader dei Villain per impedirgli di raggiungere Deku. Gran Torino avverte il protagonista, dicendogli che "perdere il One for All è l'ipotesi peggiore di tutte" e l'eroe numero uno, sapendolo bene, decide quindi di attaccare Shigaraki per prendere tempo.

L'antagonista però sembra davvero inarrestabile e finisce per mandare KO Endeavor in pochi istanti, emulando poi il gesto di vittoria utilizzato dall'eroe dopo la battaglia con High End. I fan hanno ovviamente apprezzato la crescita di Shigaraki, divenuto ancora più carismatico e pienamente consapevole delle proprie forze. In calce potete dare un'occhiata ad una serie di commenti.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo nuovo Tomura Shigaraki? Fatecelo sapere nel riquadro sottostante! Nel caso in cui vi foste persi la news poi, vi ricordiamo che sono stati recentemente svelati i pazzeschi numeri di vendita del manga di My Hero Academia.