My Hero Academia 277: spoiler e immagini per l'intensa battaglia tra i giganti

Kohei Horikoshi è alle prese con una saga che potrebbe potenzialmente sconvolgere tutto il mondo costruito finora in My Hero Academia. Non importa se vinceranno i villain o gli hero, nulla sarà più lo stesso. E l'impressione è che ci stiamo avvicinando al finale dato che diventa sempre più concreta la madre di tutte le battaglie.

Mentre nel capitolo 276 di My Hero Academia Deku e Bakugo sono corsi a salvare Aizawa, c'è stato un primo scontro frontale tra il protagonista del manga e la sua nemesi, Tomura Shigaraki. Proprio con questo scontro si apre il capitolo 277 di My Hero Academia come dimostrano i primi spoiler e le immagini che potete osservare nella galleria in basso.

Dopo il primo contatto, Deku utilizza il Black Whip per fermare l'attacco di Shigaraki che si stava lanciando verso Bakugo, il quale a sua volta ha utilizzato un'esplosione per distrarre il nemico. Deku ha paura che il quirk Decadimento del villain torni all'improvviso se Aizawa non dovesse riuscire a fermarlo e vuole quindi che tutti si mettano a difesa del professore.

Ancora una volta, Deku è costretto a usare il Black Whip mentre Shigaraki inizia ad avere delle allucinazioni su All for One. Il suo maestro ripete nella testa "fratello, diventa mio". Shigaraki però ignora l'allucinazione e dice di essere ancora se stesso. Intanto interviene anche Gran Torino che sferra un calcio al villain, ma è tutta una tattica per consentire un attacco a sorpresa di Bakugo.

La scena di My Hero Academia 277 si sposta poi alla magione del Fronte di Liberazione del Paranormale dove Gigantomachia inizia la carica ma viene fermato: a contrastare il gigante c'è Mount Lady che lo blocca e da vita a uno scontro tra esseri enormi. My Hero Academia sarà pubblicato ufficialmente e gratuitamente domenica su MangaPlus.