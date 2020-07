My Hero Academia 278: la 1-A si prepara alla battaglia decisiva

My Hero Academia è tornato, anche se solo per una settimana, dopo una pausa imprevista per problemi col lavoro di Kohei Horikoshi. E lo fa tornando agli eventi del capitolo 277, quando la situazione si fa grave anche sul fronte della magione del Fronte di Liberazione del Paranormale.

My Hero Academia 278 ha inizio con lo scontro tra Mount Lady e Gigantomachia. I due bestioni alti diversi metri lasciano spazio però anche allo scenario circostante, in cui si trovano vari studenti della 1-A. Kaminari è tornato col gruppo nella foresta, mentre gli eroi professionisti lasciano la postazione per aiutare sul campo di battaglia.

Purtroppo l'avanzata di Gigantomachia non si ferma e Midnight dà ordine a Yaoyorozu di provare a trovare un metodo per fermarlo, altrimenti a Jaku si avrà una disfatta completa. Insieme a Jiro, Shoji, Kaminari e altri, Yaoyorozu inizia così a ingegnarsi per trovare un modo per fermare il nemico. Sfruttando le caratteristiche dei suoi compagni, in pochi secondi mette a punto un piano.

Nel prossimo numero di My Hero Academia si festeggeranno i sei anni di pubblicazione e proprio questi ragazzini potrebbero occupare la copertina e le pagine a colori previste, riusciranno a festeggiare con una vittoria oppure si dovrà assistere a una clamorosa disfatta che metterà tutti in pericolo?