My Hero Academia 278 potrebbe aver appena ucciso un'eroina molto amata

Ci sono tanti personaggi che sono stati presentati fin dalle prime fasi di My Hero Academia, ma finora durante il manga in pochissimi sono morti. Ma con l'attuale guerra in corso, Kohei Horikoshi sembra aver deciso di mettere il piede sull'acceleratore facendo soffrire tanti personaggi, eroi e non.

A questi potrebbe essersi appena aggiunta Midnight, la professoressa della Yuei ed eroina vietata ai minori che appare continuamente, seppur con un ruolo di scarso rilievo, fin dai primi volumi di My Hero Academia. Così come tanti altri, anche lei è al centro della battaglia contro il Fronte di Liberazione dei Quirk, ma Horikoshi per lei non sembra aver riservato un bel futuro.

Durante la rincorsa di Gigantomachia che ha messo al tappeto Mount Lady, Midnight ha chiesto a Kamui di aiutarla a far addormentare il gigante. Per sua sfortuna, sulla schiena del mostro c'è la League of Villain: dapprima Dabi incenerisce Kamui con le sue fiamme, poi Compress utilizza il suo potere per colpire Midnight con alcuni oggetti.

La professoressa precipita al suolo e si ritrova da sola nel bosco. Mentre dà indicazioni a Yaoyorozu e alla 1-A su come agire, cerca di strisciare al suolo per nascondersi, ma intorno a lei appaiono diversi villain minori ma in perfetta forma. Nelle sue condizioni è difficile che Midnight possa affrontarli, stiamo per assistere alla morte di un'eroina in My Hero Academia?

Prima di sapere delle sue condizioni dobbiamo aspettare un'altra decina di giorni, fino all'uscita di My Hero Academia 279.