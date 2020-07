My Hero Academia 279: aspettative per la guerra e data di uscita dal prossimo capitolo

Kohei Horikoshi si sta concentrando su tutti i fronti della guerra di My Hero Academia. Da una parte l'unione degli eroi, dall'altra i criminali più efferati del paese. Come potranno i buoni mettere a segno un colpo vincente in questa dura lotta considerati gli ultimi avvenimenti?

Nel capitolo 278 di My Hero Academia abbiamo visto non più Jaku bensì l'intervento degli eroi alla magione del fronte di liberazione. Ormai Gigantomachia è scatenato e sembra inarrestabile, con tanti eroi che hanno ceduto il passo. Ora tocca agli studenti mettere in pratica i loro quirk e le loro esperienze e con My Hero Academia 279 finalmente rivedremo i comprimari darsi da fare.

In prima linea c'è Momo Yaoyorozu che non si metteva in mostra dagli esami contro la classe 1-B. L'eroina farà da capitano di un gruppo di studenti che deve fermare Gigantomachia in qualche modo ma per ora il piano della ragazza sembra avere solo una via percorribile, ovvero l'utilizzo del potere di Honenuki. Vedremo quindi nel prossimo capitolo l'attivazione del quirk che renderà il terreno su cui passerà Gigantomachia una vera e propria palude.

Tuttavia sulle spalle del gigante ci sono anche i membri della League of Villain. Se anche Gigantomachia dovesse fermarsi per il quirk di Mudman, inizierebbe uno scontro con gli studenti lì presenti che non avrebbero di certo possibilità di vittoria. La situazione sembra quindi disperata e difficilmente ci sarà un intervento esterno. Per questo è anche improbabile che i ragazzi riescano a fermare Gigantomachia dalla sua inarrestabile avanzata.

E Jaku? Quel fronte è coperto dalla battaglia contro i nomu e contro Shigaraki. Possibile che Horikoshi decida di rimandare ancora una volta il racconto di quell'area al capitolo successivo, dedicando ancora un po' di tempo agli altri studenti della sezione 1-A.

My Hero Academia 279 sarà pubblicato il 2 agosto alle 18:00 su MangaPlus in virtù di una pausa di Weekly Shonen Jump.