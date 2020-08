My Hero Academia 279 cambia tutto: svelato il vero, terrificante potere di un villain

Il capitolo 279 di My Hero Academia ha svelato un terrificante retroscena su Gigantomachia, spiegando finalmente da dove arriva la sua forza e qual è il suo reale potere. Facendo riferimento alle parole di Dabi, sembra proprio che le possibilità di fermare l'avanzata del colosso siano tendenti allo zero.

Nelle prime pagine del capitolo viene mostrata la controffensiva degli studenti del Liceo U.A. che, sotto la guida di Momo Yaoyorozu, preparano una trappola per fermare il gigante. Dopo essere riusciti a far crollare a terra Gigantomachia gli studenti lo immobilizzano e preparano un anestetico: a questo punto però, il villain inizia a mostrare il suo vero potere e li spazza via con un possente soffio.

Ma per quale motivo i membri dell'Unione dei Villain si sentono così al sicuro di fianco al colosso? Il numero di eroi pronti a scontrarsi con Machia del resto è davvero elevato, e la sola forza fisica potrebbe non essere sufficiente per riuscire a sconfiggerli tutti. L'arcano viene però svelato da Dabi.

Gigantomachia è stato modificato geneticamente dal Dottor Garaki per diventare il "bodyguard perfetto". I Quirk inseriti nel suo corpo non solo gli permettono di poter contare su forza, velocità, agilità e resistenza sovrumane, ma persino di disporre di un udito e di un senso dell'olfatto incredibilmente sviluppati. Inoltre, Dabi rivela la presenza di due ulteriori Quirk: il primo gli permette di non provare dolore, mentre il secondo di convertire l'energia accumulata durante uno scontro in un aumento delle dimensioni del corpo.

Machia diventa dunque più grande con ogni colpo subito, e non sente in alcun modo il dolore provocato dai terrificanti colpi degli eroi. Gli studenti del Liceo U.A. sembrano avere ancora un ultimo, disperato asso nella manica, ma anche se questo piano dovesse funzionare non è detto che l'avanzata del gigante si fermi definitivamente.

