My Hero Academia 279: Mina Ashido potrebbe essere la chiave per la vittoria

La battaglia con i villain ormai prosegue da diversi mesi. Kohei Horikoshi sta creando un arco parecchio lungo in My Hero Academia che sconvolgerà il mondo nel futuro, con l'annichilimento di una fazione o dell'altra. E gran parte della vittoria degli eroi passa per l'azione degli studenti della Yuei, anche loro al centro della battaglia.

Per fermare Gigantomachia e la League of Villain c'è bisogno dello sforzo di tutti, anche dei giovani studenti della Yuei che non sono ancora veri eroi. E Midnight ha posato molto del peso della società giapponese sulle loro spalle, ordinando a Yaoyorozu di provare a fermare il gigantesco nemico. La ragazza ha messo in ordine le idee e ha generato un liquido capace di addormentare il mostro, ma che deve essere obbligatoriamente introdotto nel suo corpo per via orale.

Dopo aver visto sbaragliati molti dei suoi alleati, sembra essere arrivato il turno di Mina Ashido. Anche lei possiede una delle fiale che potrebbero addormentare Gigantomachia e nelle ultime pagine di My Hero Academia 279 è la protagonista indiscussa. Mentre si avviluppa nel suo acido, che potrebbe aver manipolato appositamente per creare uno scudo capace di respingere alcuni attacchi e aumentare la propria velocità, si dirige verso il suo obiettivo.

Sapremo solo in My Hero Academia 280 cosa succederà. Mina Ashido riuscirà a vincere?