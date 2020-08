My Hero Academia 279: il ritorno di un eroe è fondamentale per gli studenti

L'andamento settimanale di My Hero Academia permette di non far passare troppo tempo tra un capitolo e l'altro, anche se le pause di Weekly Shonen Jump e dell'autore unite a una fase ricca di eventi e colpi di scena mettono a dura prova la pazienza dei lettori. Non sappiamo ancora cosa succederà in My Hero Academia 280.

Rivediamo quindi cosa è accaduto nello scorso capitolo di My Hero Academia. Dopo aver affrontato Gigantomachia in una prova di forza, Mount Lady è stata sbalzata via. Per aiutare gli studenti anche solo di un pochino, si è avvinghiata alle gambe del mostruoso gigante e ha tentato di rallentarlo per qualche secondo. Il suo intervento sembra essere bastato dato che Momo Yaoyorozu e gli altri hanno preparato il piano in tempo.

Gigantomachia però non è facile da buttare giù e proprio il ritorno di Mount Lady è stato fondamentale per aiutare i giovani eroi nel loro piano. Sul finale di capitolo infatti la donna gigante spinge nuovamente il nemico al suolo e tenta di aprirgli la bocca, capendo subito che i ragazzi stanno cercando di addormentarlo o di fargli ingerire comunque qualche sostanza particolare che possa tenerlo a bada. Ora è il turno di Mina Ashido, riuscirà a non rendere vano l'intervento di Mount Lady?