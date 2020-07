My Hero Academia 279, spoiler, immagini e copertina per la lotta tra studenti e villain

La data di uscita di My Hero Academia 279 si avvicina. Dopo una settimana di pausa dovuto allo stop di Weekly Shonen Jump, Kohei Horikoshi può mettere in campo una nuova storia che si preannuncia già intrigante, con copertina e pagine a colori per festeggiare l'atteso sesto anniversario. Vediamo insieme gli spoiler di My Hero Academia 279.

Il capitolo si apre ovviamente con la copertina su Weekly Shonen Jump ma anche con una pagina a colori doppia che potete osservare nel tweet in fondo alla notizia. Qui i personaggi sono tutti ben vestiti per celebrare al meglio questo traguardo importante. Si ritorna poi alla lotta con Gigantomachia, il feroce seguace di Shigaraki che si sta dirigendo a tutta forza dal suo maestro.

Yaoyorozu è stata incaricata di ideare un piano per fermarlo e il titolo del capitolo di My Hero Academia la dice lunga sulla situazione: "La League of Villain contro gli Studenti della Yuei". Assisteremo quindi a una battaglia tra studenti e cattivi, con Sero che si sta chiedendo cosa sta succedendo mentre Setsuna Tokage sta usando il proprio potere per osservare l'avanzata di Gigantomachia e contemporaneamente dare informazioni a Juzo Honenuki. Qualcuno riesce a vedere la presenza di fiamme blu sulla schiena di Gigantomachia, avvisando che anche il resto della League of Villain è lì.

Yaoyorozu ha preparato un anestetico da dare via bocca a Gigantomachia mentre Mineta sta usando corde e il suo quirk per preparare una trappola per il gigante. Mount Lady intanto sta ancora cercando di fermare le gambe del mostro e avvisa gli aspiranti eroi dell'arrivo. Gigantomachia cade nella trappola di Mineta e cade al suolo, Toga e Compress sono scioccati. Jirou avvisa tutti di mettersi in posizione. Ibara Shiozaki usa i rovi per legare il collo di Gigantomachia, mentre Sato e gli altri studenti più forti stanno tenendo giù la testa del gigante.

Shoji e Ojiro si preparano ad attaccare mentre Dabi scatena le sue fiamme su Jiro che però non sembra essere ferita; Aoyama si prepara a scatenare il suo laser e Kaminari lancia i suoi dischi verso la League of Villain, ma viene attaccato dal potere di Compress. Gigantomachia però nel frattempo non si addormenta per l'anestetico e anzi usa un attacco per spazzare via chi ha vicino. Mentre il gigante cerca di scavarsi una via nel sottosuolo, Mt Lady interviene e gli tiene la testa in aria. Sul finale, mentre alcuni eroi si preparano ad affrontare la League of Villain e Skeptic, Ashido è pronta a lanciare una capsula nella bocca di Gigantomachia.

My Hero Academia tornerà la prossima settimana con una pagina a colori.