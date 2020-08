My Hero Academia 280: previsioni e data di uscita del prossimo capitolo

La guerra tra eroi e criminali del mondo di My Hero Academia è entrata in una nuova fase. Archiviate le prime incursioni dei protagonisti adesso sembra essere il turno dei cattivi di risplendere nel manga di Kohei Horikoshi e lo sta facendo su entrambi i fronti. Insomma, My Hero Academia sta festeggiando l'anniversario facendo esaltare i fan.

Adesso abbiamo abbandonato il fronte di Tomura Shigaraki per tornare a quello della villa, dove Gigantomachia ha iniziato la corsa per raggiungere il suo padrone. In My Hero Academia 279 però ha trovato un ostacolo nei pulcini della Yuei, con le classi 1-A e 1-B che hanno unito le forze contro il gigante, anche se finora non hanno avuto gli effetti sperati.

Dobbiamo solo attendere My Hero Academia 280 per sapere che effetto sortirà l'attacco di Mina Ashido. Il capitolo debutterà su MangaPlus in inglese e spagnolo ufficialmente il 10 agosto alle ore 18:00, quindi di lunedì e non di domenica. Horikoshi cosa potrebbe preparare per il prossimo appuntamento settimanale?

Lo scenario rimarrà probabilmente lo stesso: la maggior parte del capitolo 280 di My Hero Academia infatti dovrà terminare perlomeno l'azione in corso mostrandoci se Ashido riuscirà a gettare il liquido nella bocca di Gigantomachia. Se non dovesse riuscirci è probabile che torneremo sul finale del capitolo da Deku e compagni che verranno notificati del fallimento della missione.

Sarebbe però davvero arduo poi per Endeavor e gli altri eroi presenti a Jaku resistere a Nomu, Shigaraki e poi al resto della League of Villain da soli. Per questo è probabile che lo scontro con la League of Villain proseguirà nella foresta e ancora una volta saranno gli studenti della Yuei a brillare. Voi cosa vi aspettate da My Hero Academia 280?