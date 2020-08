My Hero Academia 280: Shigaraki sembra conoscere il segreto di Endeavor

Kohei Horikoshi sta affrontando l'attesa guerra tra eroi e villain, in un arco che potrebbe portare a conclusione My Hero Academia per come lo conosciamo ora. Non sappiamo ancora se questa saga si concluderà con una vittoria degli eroi e l'inizio di una nuova avventura oppure con la vittoria dei criminali, le cose sono ancora in bilico.

In attesa del capitolo 281 di My Hero Academia, analizziamo gli eventi accaduti nello scorso capitolo, il 280. Su Weekly Shonen Jump è stata pubblicata la storia con la conclusione - probabilmente solo temporanea - dello scontro con Gigantomachia. I giovani eroi della Yuei hanno portato a termine il loro piano che dovrebbe riuscire quantomeno a rallentare l'unione tra il gigante e il suo nuovo maestro.

Dall'altra parte c'è un Tomura Shigaraki in ginocchio, probabilmente sconfitto da Endeavor e dagli altri eroi nei paraggi. Il leader dei cattivi però ha degli ideali a quanto pare inossidabili, e si rivolge all'eroe fiammeggiante che ha di fronte menzionando come gli eroi facciano del male alle proprie famiglie. Se da un lato la lettura riguarda ciò che è successo alla famiglia Shimura, dall'altro si può leggere un sottile riferimento anche alla situazione familiare di Endeavor che non è certamente rosea. Se quest'ultimo aspetto fosse approfondito, potrebbe pure essere rivelato che Shigaraki conosce la vera identità di Dabi, con le teorie che circolano ormai da tempo che lo vedono essere il primogenito di Todoroki.

Pensate che Shigaraki ci rivelerà questa situazione nel prossimo capitolo di My Hero Academia?