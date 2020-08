My Hero Academia 280: Shigaraki è inarrestabile, si prepara al contrattacco

L'ultimo arco narrativo di My Hero Academia ha mostrato un intenso scontro strategico tra i Pro Heroes e l'Unione dei Villain. Il vantaggio dei protagonisti sembrava insormontabile, se non fosse stato per il terribile piano di All For One e Dr. Ujiko, per rendere Shigaraki una vera macchina da guerra.

Tomura Shigaraki si è da subito confermato come uno degli antagonisti principali della serie creata da Kohei Horikoshi, e nonostante questa trasformazione lo abbia reso estremamente più potente, gli Heroes sono riusciti a contrastarlo.

Nel capitolo 280, mentre la seconda squadra Hero della Classe 1-A sta tentando di respingere la furia devastante di Gigantomachia, chiamato per difendere e salvare il suo capo, vediamo proprio Shigaraki impegnato in uno scontro diretto con Midoriya, Bakugo ed Endeavor, che cercano in ogni modo di depotenziarlo.

Nelle tavole finali del capitolo il leader del Fronte di Liberazione del Paranormale si trova a terra, apparentemente sconfitto, e di fronte a lui vediamo il Pro Hero Endeavor dire: "È finita Tomura Shigaraki. Recupera tutta l'energia che vuoi! Ma senza ideali, la tua inutile distruzione non ci fermerà!".

Il Villain riesce ancora a reagire a quanto detto dall'avversario, e mentre prepara quello che sembra essere un attacco devastante, provoca Endeavor con queste parole: "Voi eroi avete ferito le vostre famiglie, solo per aiutare dei perfetti sconosciuti! Mio padre me lo ha detto. Vuoi degli ideali? Io li ho! Li ho avuti!". Questa mossa potrebbe segnare la morte di uno dei protagonisti?

Ricordiamo che il capitolo 281 si concentrerà su Shigaraki, e che probabilmente a determinare la conclusione di questo arco sarà lo scontro tra Tomura e Midoriya.