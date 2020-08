My Hero Academia 280 spoiler e immagini: ancora una volta un capitolo ricco di emozioni

My Hero Academia 280 è alle porte. Il capitolo debutterà su Weekly Shonen Jump con un giorno di ritardo, e quindi varrà lo stesso per la distribuzione su MangaPlus che sarà rimandata a lunedì 10 agosto alle ore 18:00. Ma i più affamati di notizie possono già guardarsi i primi spoiler su My Hero Academia 280 apparsi in rete nelle scorse ore.

Come era già stato anticipato dal finale dello scorso capitolo, sarà Mina Ashido la chiave di volta dello scontro con Gigantomachia. La studentessa viola della Yuei appare infatti come copertina a colori di My Hero Academia 280 come potete vedere nel tweet in basso. Ma per il prossimo capitolo sono state divulgate anche altre immagini, così come i primi testi che rivelano una storia incentrata su Mina e su Kirishima.

Dabi attacca gli studenti con le fiamme e alcuni, tra cui Kaminari, restano gravemente feriti. Mina però va comunque avanti usando un'armatura d'acido che la protegge dalle fiamme. Gigantomachia riceve nuovamente il comando di Shigaraki e, quando risponde, Mina si accorge che il mostro che ha davanti è lo stesso che la stava per attaccare alle scuole medie. Ashido si prepara a lanciare la fialetta, ma il mostro chiude la bocca e sbalza via Mount Lady.

Gigantomachia sta per attaccare la ragazza, ma Kirishima la protegge e la lancia via. Quando pensavano che tutto fosse risolto, Kirishima sbuca sulle braccia del gigante e lancia nella sua bocca la soluzione anestetica. La scena poi cambia e ci riporta a Jaku, dove Endeavor sembra aver sottomesso Shigaraki. My Hero Academia tornerà tra due settimane col capitolo 281.