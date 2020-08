My Hero Academia 281: le azioni di Midoriya ricordano lo scontro tra Goku e Freezer?

Mentre in rete sono già apparsi gli spoiler completi del capitolo 282 di My Hero Academia , i fan sono rimasti sconvolti dagli eventi visti nel precedente. L'arco narrativo della Guerra per la Liberazione del Paranormale ha infatti raggiunto uno dei suoi momenti più intensi, mostrandoci anche una momentanea evoluzione dei poteri di Midoriya.

Nonostante Eraserhead sia riuscito a contenere i nuovi poteri mostrati da Tomura Shigaraki, il Villain si è dimostrato ancora una volta un terribile e pericoloso avversario, anche in quelle condizioni. In preda alla vendetta, dopo aver fatto un monologo che ha distrutto la Hero Society, Shigaraki ha colpito Gran Torino, causandone la morte.

Nel momento in cui il Pro Hero è caduto a terra, Izuku Midoriya, guidato dalla rabbia, si è letteralmente scagliato contro Shigaraki, mostrando un impressionante aumento di potenza nell'uso dell'One For All. La scena ha fatto immediatamente pensare alla reazione che Goku ha avuto quando Freezer ha ucciso Crilin davanti a lui, portando poi alla famosa trasformazione in Super Saiyan.

Il rapporto tra Gran Torino e Midoriya non è paragonabile con quello tra i due allievi del Maestro Muten di Dragon Ball, ma sappiamo che l'ex Hero è stato un importante mentore per Deku. La sua morte potrebbe quindi segnare un definitivo potenziamento per il protagonista.

Cosa ne pensate di questo parallelo con Dragon Ball? Avreste preferito una scena diversa per vedere un nuovo potenziamento di Deku? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Tokoyami ha preso vita in un geniale cosplay, e che forse vedremo un noto Hero ritirarsi dalle scene.