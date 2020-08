My Hero Academia 281 e il cliffhanger: il bersaglio di Shigaraki è chiaro

Tomura Shigaraki non si ferma più. Il nemico di My Hero Academia sta concentrando tutta l'attenzione degli eroi su di lui e per questo deve ormai liberarsi di chi lo rende più vulnerabile. Il capitolo 281 di My Hero Academia ci mostra la sua mossa in questo senso.

Dopo aver ucciso Gran Torino con un pugno, Shigaraki cerca di avventarsi verso Shota Aizawa. Il professore della Yuei lo tiene sotto scacco da diversi capitoli grazie al suo potere oculare. Infatti al momento Shigaraki può utilizzare solo la sua naturale forza fisica e il quirk di rigenerazione donatogli dal dottor Garaki. Una volta liberatosi di Eraserhead però potrà di nuovo dare fondo a tutto il suo arsenale come aveva fatto appena svegliatosi.

Per questo in My Hero Academia 281 vediamo come tenta di levare di mezzo il professore. Tuttavia Ryukyu prima e Deku poi lo fermano. Ma Shigaraki mostra di avere ancora un asso nella manica, tirando fuori alcuni proiettili anti quirk. Il cattivo di My Hero Academia sta mirando ad Aizawa e se colpisse il bersaglio significherebbe essere libero da ogni vincolo. A quel punto sarebbe difficile per chiunque metterlo al tappeto, considerata anche la letalità dei suoi poteri come quello naturale del Decadimento.

Riuscirà Shigaraki a colpire Eraserhead? Lo scopriremo la prossima settimana in My Hero Academia 282.