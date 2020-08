My Hero Academia 281: data di uscita e previsioni, torna Deku?

Due fronti che ormai sono diventati sanguinari sia da una parte che dall'altra in My Hero Academia. Nel primo c'è la villa del Fronte di liberazione, dove alcuni tra eroi professionisti e giovani della Yuei stanno affrontando Gigantomachia e altri nemici. Dall'altro c'è Jaku, la pacifica cittadina devastata dalla presenza di Tomura Shigaraki.

My Hero Academia 281 arriverà tra due settimane. A causa della pausa di Weekly Shonen Jump, da sempre effettuata in questo periodo in cui si celebra l'Obon, il capitolo non arriverà domenica 16, bensì domenica 23 alle solite ore 18:00 su MangaPlus. Aspettate queste due settimane però cosa ci troveremo davanti?

Il fronte Gigantomachia sembra essersi concluso e, con lo spostamento di scenario nelle ultime vignette del manga, sembra palese che My Hero Academia 281 si concentrerà su Tomura Shigaraki. Il super cattivo è in ginocchio davanti a Endeavor e sta quindi soffrendo a causa della presenza di Eraserhead che blocca i suoi poteri. Non sappiamo come mai sia arrivato a questo punto e potrebbe anche essere di dovere presentare un flashback che mostri cosa è avvenuto con certezza.

Lo scontro non potrà di certo concludersi in un modo del genere, per questo Horikoshi potrebbe far dare a Shigaraki un nuovo colpo di reni che porterà My Hero Academia 281 verso la conclusione dell'arco e lo scontro uno contro uno tra Deku e Shigaraki. Anche se ha il All For One, il cattivo potrebbe trovare difficoltà contro il One for All di Deku.

Siamo giunti alla fase finale di questo arco narrativo?