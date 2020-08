My Hero Academia 281: spoiler e immagini con uno Shigaraki Plus Ultra

Finora My Hero Academia si era trattenuto dal portare battaglie a tutto campo tra gli eroi e la League of Villain, in modo da far sviluppare entrambe le fazioni. Ma Kohei Horikoshi sembra aver deciso che è giunto il momento di portare a termine questa fase, mettendo contro entrambi gli schieramenti in un combattimento viso a viso.

Se dal lato di Gigantomachia le cose sembrano essere andate per il verso giusto grazie agli sforzi di Ashido e Kirishima, dall'altra parte Endeavor sembra aver messo in ginocchio Shigaraki. Questa situazione durerà anche in My Hero Academia 281? I primi spoiler e le immagini ci mostrano cosa vedremo domenica su MangaPlus.

Il capitolo parte con Shigaraki che ripensa a suo padre, mentre Aizawa spera che il nemico si fermi. Nonostante tutto però il nemico continua nel suo discorso contro gli eroi, affermando quanto siano problematici per la società. Ma Endeavor non lo lascia parlare per molto dato che gli si scaglia contro con un nuovo attacco fiammeggiante. Anche Gran Torino interviene e stende Shigaraki al suolo, ma gli eroi sembrano sfiniti.

Anche Deku salta nell'azione insieme a Bakugo e nuovamente con Endeavor. Il corpo di Shigaraki sembra però resistere oltre ogni limite a causa del trattamento del dottor Garaki. Mentre Deku usa il Black Whip per tener bloccato il cattivo, Shigaraki scaglia un proiettile anti quirk verso Rock Lock e Aizawa. Il capitolo 281 di My Hero Academia si conclude con Eri che, felicemente, si dirige verso la UA.