My Hero Academia 282: data di uscita e previsioni, altre morti in arrivo?

Una guerra non può finire senza vittime e viste tutte le persone coinvolte nell'attuale battaglia tra eroi e villain era praticamente impossibile non vedere morti su un fronte e sull'altro. In My Hero Academia non eravamo abituati a quest'atmosfera mortale che invece si è fatta sempre più pressante con gli ultimi capitoli.

Dopo aver assistito alla probabile morte di Gran Torino, gli eroi non sono certo al sicuro da altri eventi funesti. Tomura Shigaraki ha lanciato il suo proiettile verso Aizawa e ciò potrebbe portare a nuovi scenari. Cosa ci attende in My Hero Academia 282 che debutterà domenica 30 agosto?

Difficilmente Horikoshi cambierà scena quindi partiremo direttamente dagli effetti del proiettile. La sua direzione implica che Aizawa sarà colpito a meno di interventi da parte di altri eroi. Facendo alcune ipotesi, o Aizawa verrà colpito e perderà il quirk, lasciando tutti in balia di Shigaraki; o Rock Lock si occuperà di ricevere il colpo, lasciando praticamente tutto uguale ad adesso; l'ultima possibilità è che sia Manual a ricevere il proiettile e, pur non essendo Aizawa, verrebbe meno il supporto del suo quirk e ciò lascerebbe qualche spazio di manovra a Shigaraki.

Finora Aizawa è stato spesso indicato come uno dei papabili eroi che moriranno durante questa battaglia, tuttavia con già Gran Torino morto adesso e All Might che morirà a breve vedere un altro professore e maestro perdere gran parte della sua utilità a lungo termine non sarebbe un'ipotesi percorribile. Per questo è probabile che il proiettile non vada a segno.

Determinato l'esito di quell'attacco, Shigaraki riuscirà a resistere ancora in questo capitolo di My Hero Academia in arrivo. E non sarebbe da escludere invece sul finale una nuova panoramica su Gigantomachia e sul resto della League of Villain. Cosa vi aspettate succederà in My Hero Academia 282?