My Hero Academia 282: il gesto disperato di un eroe e una distruzione imminente

Gli spoiler di My Hero Academia 282 sono in giro già da diversi giorni. Dopo gli ultimi eventi, i fan sono sempre più assetati di informazioni e di scoprire come proseguirà questa lotta tra eroi e villain. Con l'uscita del capitolo su MangaPlus, scopriamo cosa c'è in serbo per Deku e gli altri.

In My Hero Academia 282, Deku ha ancora sotto controllo Shigaraki col Black Whip. Si prepara nel frattempo a un attacco con il One for All al 100%, ma questo viene bloccato con i denti dal cattivo. Intanto Shigaraki, anche se quasi completamente legato e bloccato, riesce a lanciare il proiettile verso Aizawa, colpendolo alla gamba.

In una scena che ha colpito i fan di My Hero Academia, Aizawa pensa ad Eri e poi prende un coltello per tagliarsi la gamba e fermare quindi la propagazione del siero anti quirk. Pur salvandosi da questo attacco, il professore è ancora minacciato quando Shigaraki riesce a liberarsi e si avventa con tutte le sue forze verso di lui. Le dita del villain colpiscono la faccia di Eraserhead ma all'ultimo secondo il ghiaccio di Todoroki, giunto sul luogo, allontanano Shigaraki.

Approfittando di questo momento, Deku torna in gioco usando in combinazione il Black Whip e il One for All per sferrare un violento pugno all'addome del nemico, che tuttavia rimane in piedi. Intanto poco lontani, gli altri eroi della 1-A ricevono comunicazione dell'arrivo di Gigantomachia. Il mostro sta arrivando a tutta velocità verso Shigaraki e potrebbe toccare a quest'altro gruppetto di giovani il compito di fermarlo definitivamente.