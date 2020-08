My Hero Academia 282: gli spoiler hanno sconvolto i fan, ecco le reaction

Aizawa però non rimane fermo e si taglia la gamba per evitare di ricevere su tutto il corpo l'effetto anti quirk. Ciò ha scatenato i fan che hanno dato uno sguardo alle anticipazioni di My Hero Academia 282 in rete. Molti sono stati contenti di vedere Aizawa in trending su Twitter, ma in risposta sono rimasti poi sconvolti dallo scoprire il perché lo era . Il gesto del professore ha quindi definitivamente colpito e potete osservare alcune reazioni in basso, ora non ci resta altro che aspettare qualche giorno per conoscere tutti i contenuti del prossimo capitolo di My Hero Academia.

Gli spoiler di My Hero Academia 282 ci raccontano cos'è successo dopo che Shigaraki ha scelto Aizawa come bersaglio. Il professore è uno dei nemici più pericolosi per il villain dato che è capace di annullargli quasi tutte le capacità in suo possesso. Con il proiettile in mano, Tomura ha tentato di ferire il professore della Yuei e chi ha letto gli spoiler sa che uno di questi aggeggi anti quirk colpisce il bersaglio.

me seeing also me

aizawa seeing

trending aizawa trending pic.twitter.com/geLjdbmxWV — ri || aryu📌 (@xribnl) August 27, 2020

the way that aizawa hasn’t caught a break since he was 15....... pic.twitter.com/xHCaeZrrXm — ty bandicoot || bnha 282 spoilers (@eijisero) August 27, 2020

Hawks and Aizawa are both okay

Hawks and Aizawa are both gonna live

Hawks and Aizawa are both okay

Hawks and Aizawa are both gonna live

Hawks and Aizawa are both okay

Hawks and Aizawa are both gonna live pic.twitter.com/z1fP5jV1mP — Alyssa💤 (@vooduumamajuju) August 27, 2020

me seeing aizawa trending vs. me finding out why pic.twitter.com/5SCCFTVrAg — Lord of the Bad Decisions #BLM (@evasivetactics) August 27, 2020

bnha leaks//



aizawa loses aizawa with

his eye and leg eyepatch pic.twitter.com/nXwzwUiaFz — miles | cw haikyuu (@presentm1c) August 27, 2020

aizawa deserves to be the number one hero. man amputated his own fucking leg after it got shot and didn’t fucking blink, thus not deactivating his quirk while literally cutting his own leg off in a battlefield.



endeavor who? i only know shouta aizawa aka eraserhead. <3 — 282 spoilers (@AIZAWACORE) August 27, 2020

aizawa has been willing to put himself through hell since day 1 for these kids no one should ever talk shit on this man pic.twitter.com/nif58OwDfx — 𝙖𝙣𝙙𝙧𝙞𝙖 | BLM! - mha 282 spoilers ! (@nimasoru) August 27, 2020

BNHA 282 spoilers



Aizawa is hardcore as fuck pic.twitter.com/mVYn66bAGh — em ✩ bnha 282 crying session (@silveraldora) August 27, 2020

bnha 282 spoilers ⚠️

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

i mean we all saw it coming that aizawa was gonna get hit with the bullet but oh my god what the fuck is he gonna have to get his LEG CHOPPED OFF ?? also omg todoroki i saw so many people predict him showing up the fight — dani @ BNHA 282 SPOILERS (@zosanji) August 27, 2020