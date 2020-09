My Hero Academia 283 in arrivo: cosa c'è da aspettarsi dalla nuova ondata di distruzione?

Avevamo assistito a un capovolgimento di fronte in My Hero Academia. Dopo alcune difficoltà, gli eroi sembravano aver messo al tappeto uno dei membri più forti del team nemico così come il suo capo. Tutto ciò è stato però ribaltato con i cattivi ancora in piedi e che si stanno dando da fare per portare a termine i loro piani di distruzione.

Tomura Shigaraki è ancora in piedi e anzi ha ferito mortalmente Gran Torino, è riuscito poi a rispondere agli attacchi di Deku, Endeavor e Ryukyu e ha anche ferito con un proiettile Aizawa. La situazione per gli eroi è quindi peggiorata, ma a quanto pare il fondo non è stato ancora toccato. Gigantomachia sta arrivando a tutta velocità verso il suo padrone e sta radendo al suolo città su città. Sembra quindi che i giovani eroi abbiano fallito.

My Hero Academia 283 arriverà il 6 settembre alle ore 18:00, ma cosa succederà nelle prossime pagine? L'arrivo di Gigantomachia nei paraggi di Jaku è ormai sicuro, e gli unici che possono provare a fermarlo sono i ragazzi della Yuei rimasti nei pressi dell'ospedale. Difficile che possano fermare il gigante, ma possono rallentarlo oppure sperare che faccia effetto il siero creato da Yaoyorozu. Non va dimenticato però che sulle spalle del mostro c'è anche il resto della League of Villain che andrà inevitabilmente affrontata.

A questo punto, mentre Deku si occuperà di Shigaraki, è quasi certo un Yuei VS League of Villain Round 2, dopo quello che ci fu nelle foreste del campo d'addestramento. È certo però che in My Hero Academia 283 gli eroi saranno ancora una volta in grave difficoltà.