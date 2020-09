My Hero Academia 283 e l'eredità di Nana Shimura per Deku

I fan sono esaltati per il capitolo 283 di My Hero Academia e come si potrebbe non esserlo, dopo i contenuti preparati da Kohei Horikoshi?

Dopo aver scoperto che Deku imparerà dei nuovi quirk in My Hero Academia, come rivelato durante l'arco dell'esame tra la 1-A e la 1-B, era solo questione di tempo prima che il protagonista mettesse le mani su un potere particolarmente utile per la battaglia contemporanea.

My Hero Academia 283 è arrivato su MangaPlus domenica 6 settembre alle ore 18:00 e ci ha regalato un Deku protagonista per buona parte del capitolo. Dopo aver ottenuto il Black Whip, era solo questione di tempo prima che ottenesse il Float di Nana Shimura. La nonna di Tenko ed ex posseditrice del One for All ha quindi trasmesso il proprio spirito e la propria eredità al protagonista del manga e non al nipote.

Sfruttando proprio Float, unendolo anche al Black Whip, Deku riesce a salvare gli altri ragazzi dal decadimento di Shigaraki e, a mezz'aria, si prepara ad affrontarlo. Una scena carica di significato dato che proprio il Float sarà fondamentale per evitare gli effetti del quirk del nemico. Pur non potendolo toccare, Deku dovrà approfittare della nuova possibilità di levitare in aria unito alla velocità data dalla forza del One for All. Shigaraki ora ha di fronte un duro avversario che possiede anche il potere della nonna.