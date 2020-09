My Hero Academia 283: il One for All ruggisce, inizia lo scontro finale

Siamo ormai da 30 capitoli nel pieno di una saga di My Hero Academia dove Horikoshi ha messo di fronte eroi e villain. Non poteva quindi mancare lo scontro con l'Unione dei Villain e il suo capo, Tomura Shigaraki, che ha raggiunto nuove vette di potere. Le cose non stanno andando bene per i protagonisti, ma tutto sta per cambiare.

I primi spoiler di My Hero Academia 283 avevano sconvolto i fan, che saranno ancora più sconvolti quando leggeranno effettivamente il capitolo. Yaoyorozu e gli altri stanno assistendo all'ondata di distruzione generata da Gigantomachia. Il gruppetto di studenti si è salvato grazie all'intervento dell'eroe Majestic, probabilmente morto poco dopo per mano del gigantesco mostro.

Mentre la follia distruttiva avanza, il dottor Garaki gioisce per ciò che sta succedendo e per l'avvicinarsi della fine di una società saturata di hero. Shigaraki è pronto a dare il colpo di grazia ai protagonisti di My Hero Academia quando il suo corpo inizia a cedere, spaccandosi. Il cattivo non si rende conto che il suo fisico è arrivato al limite e che il processo di evoluzione non è stato completato.

Mentre Aizawa è ancora a terra, Deku percepisce che è il momento giusto. Mentre Shigaraki si rigenera dalle ferite improvvise e attiva il suo quirk di decadimento, il giovane eroe salta in aria e avvolge tutti i presenti con il Black Whip, facendoli volare. Contemporaneamente Deku ottiene Float, il quirk di Nana Shimura.

Deku è pronto a sconfiggere Shigaraki, stavolta in una battaglia 1 contro 1. Protagonista e antagonista a confronto, come si evolverà questo scontro di My Hero Academia? Il manga sarà in pausa la prossima settimana.