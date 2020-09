My Hero Academia 283 spoiler e immagini: hype alle stelle per il nuovo Deku

La reazione di Deku dopo gli ultimi attacchi di Tomura Shigaraki non si è fatta attendere: il giovane eroe è tornato in campo con più furia di prima. Sono capitoli davvero eccitanti per i fan di My Hero Academia.

Il protagonista sta affrontando Shigaraki da un po', ma l'attacco a Gran Torino e i danni ad Aizawa sembrano aver fatto perdere completamente la testa al protagonista che ora è carico d'ira. Questa rabbia non si ferma in My Hero Academia 283 che si è mostrato nei primi spoiler.

Il titolo del capitolo è "75". Il capitolo di My Hero Academia si apre con Yaoyorozu e gli altri che devono arrendersi allo strapotere di Gigantomachia, con il mostro che si dirige a tutta velocità distruggendo città su città. L'unione dei villain è tutta salva sulle sue spalle, mentre Dabi è in piedi e sorride.

Si torna poi a osservare il campo di battaglia dove si trova Shigaraki. Todoroki si scusa per il ritardo e avvisa il padre di iniziare a ridurre il surriscaldamento del suo corpo. Bakugo è a terra scioccato e vede Deku caricare verso Shigaraki. Il ragazzo è colmo d'ira e piange per ciò che sta succedendo e non si ferma neanche dopo l'avviso di Rock Lock. Mentre Shigaraki si prepara a rispondere all'attacco, il suo corpo inizia a cadere a pezzi. Il ragazzo è orripilato da ciò che è successo ma si riprende subito riattaccandosi il braccio.

Questo potrebbe essere dovuto all'esperimento che è riuscito solo al 75%. Si intravede intanto Mirko viva ma trasportata da qualcuno, che pronuncia proprio "75". Si torna poi alla scena di Shigaraki, col protagonista di My Hero Academia che si prepara ad attaccare ma ripensa a tutti gli esperimenti falliti con il One for All. Sapendo che non può usarlo al massimo, si prepara comunque ad attaccare mentre Shigaraki colpisce il terreno col suo quirk di decadimento.

Deku però risveglia il potere di fluttuazione di Nana Shimura e, usando il Black Whip, mantiene tutti gli altri compagni in aria. Gran Torino è ancora vivo e vede Deku volare, ricordandosi di tutti i suoi momenti in cui fluttuava in aria insieme a Nana. Sul finale di My Hero Academia, Deku si prepara ad attaccare Shigaraki annunciandogli che farà tutto il possibile per fermarlo.

My Hero Academia 284 purtroppo non arriverà la prossima settimana dato che il manga sarà in pausa. L'appuntamento è quindi rimandato di due settimane.