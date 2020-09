My Hero Academia 284: la crescita di Bakugo e le somiglianze con Endeavor

Uno dei temi fondamentali visti nell'opera di Horikoshi, My Hero Academia , è la volontà dei protagonisti di migliorarsi, di riuscire a superare i propri limiti per essere in grado di proteggere gli altri, e se da una parte troviamo figure come All Might e Midoriya, ci sono anche Hero che possono aver commesso degli errori: Endeavor e Bakugo.

Nel capitolo 284, ultimo pubblicato, un flashback ci ha portato ad una particolare sessione di allenamento per Deku, guidata da All Might, il quale è riuscito a scambiare anche qualche parola con un Bakugo molto attento, e che sta mostrando sempre di più di essere cresciuto e cambiato nel corso degli eventi che hanno richiesto il suo intervento e quello dei suoi compagni.

Per quanto rientrino tra i personaggi più amati della serie, sappiamo che Bakugo ed Endeavor possono essere considerati gli eterni secondi, ed è stato All Might stesso a far notare al giovane Hero un altro punto in comune con il padre di Todoroki. Nella discussione che avviene tra i due, si percepisce come Bakugo ora stia cercando di redimere i peccati del passato, soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto con Deku, aspetto molto simile a quanto Endeavor sta tentando di fare con la sua famiglia.

"Lo stai davvero aiutando con questo allenamento. È il tuo modo per rimediare, giusto? Quando dico che tu ed Endeavor siete molto simili, parlo di questo cambiamento. Non è riuscito a capire chi fosse veramente fino a quando non mi sono ridotto così." Queste sono le parole usate da All Might per far capire al ragazzo l'importanza che lui avrà come amico di Deku, e che riusciranno ad essere più forti insieme, anche se c'è ancora molto lavoro da fare.

Cosa ne pensate di questo parallelismo tra Endeavor e Bakugo? Come di consueto fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che nel capitolo 284 sono emersi poche ma interessanti informazioni sul quarto possessore dell'All For One, e vi lasciamo scoprire i dettagli dell'allenamento di Deku per controllare il Quirk.