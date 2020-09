My Hero Academia 284: Deku gioca il tutto per tutto, cosa sacrificherà?

La responsabilità di essere un eroe è un fardello molto grande da sopportare, un dovere che impone di mettere in gioco la propria vita per tenere al sicuro gli altri. Kohei Horikoshi sta dando il massimo all'interno dell'ultima saga di My Hero Academia, proponendo clamorosi colpi di scena e combattimenti mozzafiato.

Con Easer Head ormai fuori dai giochi, il cui futuro come Pro Hero appare ormai assai incerto, anche gli studenti si sono messi in moto per fermare Shigaraki. Quest'ultimo, infatti, nonostante stia facendo fronte ai propri limiti è finalmente libero di utilizzare i propri poteri. Tuttavia, tra lui e la distruzione totale si è frapposto Deku che ha deciso di mettere in gioco la propria vita utilizzando il One for All al 100%. Dopotutto, lo stesso protagonista è consapevole che il suo quirk è nato appositamente per fermare la sua nemesi, l'All for One, e non può esimersi dalla sua responsabilità.

L'indebolimento di Tomura, che ha rallentato la portata della rigenerazione, ha ulteriormente convinto Midoriya a dare il massimo contro il potente avversario, anche a costo di far fronte a importanti sacrifici. Dopo aver sferrato un micidiale colpo a Shigaraki, Deku annuncia la sua decisione: farà tutto ciò che è in suo potere per fermare All for One, a qualsiasi prezzo e incurante di ciò che possa succedergli.

Che Horikoshi abbia preannunciato delle grosse conseguenze per Deku? Difficile immaginare che il protagonista possa morire, ma non è da escludere che possa uscire dalla battaglia con gravi handicap. E voi, invece, cosa ne pensate? Diteci la vostra con un commento qua sotto.