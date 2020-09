My Hero Academia 284: il furore di Deku e il segreto di One for All

Abbiamo visto crescere Deku piano piano nel corso degli anni, con ogni combattimento che lo rendeva sempre più vicino al padroneggiare il One for All. Gli ultimi eventi di My Hero Academia hanno però rivelato ulteriori segreti e potenzialità in quel quirk nato decadi prima del protagonista del manga.

Adesso che l'All for One è nelle mani di Shigaraki, Deku deve dare il massimo per distruggerlo una volta per tutte. Dopo My Hero Academia 283 che ha mandato in visibilio i fan, è il turno di My Hero Academia 284. Il nuovo capitolo dell'opera di Horikoshi ci fa tornare allo scontro emozionante tra Tomura Shigaraki e Izuku Midoriya.

Il ragazzo è ancora a mezz'aria mentre rilascia il potere del Black Whip per concentrarsi sul suo nemico. I primi attacchi di Deku stanno andando a segno mentre Bakugo osserva dal basso quasi impotente, e ripensa anche ad alcune scene dei mesi precedenti. Facendo questo salto indietro, ci viene mostrato l'allenamento del protagonista con Asui, Uraraka e Sero, in modo tale da riuscire a capire come usare il Blach Whip a mezz'aria, magari in parallelo al Float.

Bakugo nel mentre ha una discussione con All Might e qui viene certificata ancora una volta l'enorme crescita del ragazzo esplosivo, con una maturazione che sembra ricordare quella di Endeavor. Inoltre, questi ricorda che All Might ha avuto dei ripensamenti e ha cancellato il quirk del quarto possessore, facendo temere qualcosa di negativo e qualche segreto ulteriore non ancora rivelato.

Si torna poi agli avvenimenti reali con il biondino che ricorda a Endeavor di tornare in azione e nel mentre avvisa anche Deku di fare attenzione e ritirarsi. Tuttavia il protagonista di My Hero Academia si rifiuta, considerato che non c'è nessun altro che possa tener testa a Shigaraki.

Deku nota che la rigenerazione di Shigaraki sta rallentando dato che le ferite non si rimarginano più come prima e per questo deve continuare a insistere con gli attacchi. La sua furia si abbatte con un ulteriore colpo finale dove il ragazzo decide di attaccare il più forte possibile a prescindere dalle conseguenze. My Hero Academia 285 arriverà la prossima settimana.