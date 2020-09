My Hero Academia 284 e il misterioso quarto possessore del One for All

Siamo alla battaglia finale della prima macrosaga di My Hero Academia. Non sembra esserci spazio per molti altri combattimenti ormai, quindi molti nodi stanno venendo al pettine. Ma Kohei Horikoshi ha già fatto capire che la serie non si concluderà qui: sono stati infatti inseriti numerosi riferimenti a possibili eventi futuri.

Nel capitolo 284 di My Hero Academia, Deku ha deciso di dare il tutto per tutto contro Tomura Shigaraki. La battaglia a mezz'aria che gli ha fatto anche sbloccare definitivamente il quirk Float di Nana Shimura è sotto l'occhio attento degli eroi e in particolare di Bakugo, che ci ha trascinato in un flashback risalente a qualche mese prima.

In questi ricordi passati, mentre Deku si allenava strenuamente per imparare meglio a lottare a mezz'aria e a usare il Black Whip, Bakugo si trova invischiato in una conversazione con All Might. Durante queste chiacchiere, il ragazzo esplosivo menziona una nota presente sul diario che l'ex eroe aveva consegnato con tutte le particolarità che conosceva sul One for All e sui precedenti possessori.

Mentre erano note le informazioni su Nana Shimura e altri, Bakugo ha notato come il quarto possessore fosse stato prima scritto e poi cancellato insieme al suo quirk. La cosa è davvero strana, anche perché l'espressione di All Might successiva alla domanda di Bakugo ha suscitato non poca confusione. L'eroe sembra sapere qualcosa ma non volerlo dire, probabilmente per proteggere Deku da qualche situazione ardua da affrontare.

Quale sarà stato il quirk originale del quarto possessore del One for All? Forse lo scopriremo in My Hero Academia 285 o forse solo nei futuri archi del manga.