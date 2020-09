My Hero Academia 284: passi avanti per Bakugo, com'è cambiato il suo rapporto con Deku?

Il capitolo 284 di My Hero Academia è finalmente approdato su MangaPlus, e ha sorpreso i fan mostrando un interessante flashback con protagonisti alcuni studenti della 1-A e un All Might sempre più motivato. Inaspettatamente, il capitolo ha dedicato parecchio spazio anche al giovane Bakugo, coronando il suo fenomenale percorso di crescita.

Il flashback ci porta indietro di qualche settimana, e mostra Deku e Bakugo impegnati in una originale sessione di allenamento denominata "Cattura Kacchan", in cui il primo deve riuscire a bloccare il secondo utilizzando il Quirk Blackwhip. Subito dopo, All Might organizza una nuova sessione con Sero, Uraraka e Asui, chiedendo ai ragazzi di aiutare Midoriya a esercitare un maggior controllo sulle sue abilità e a muoversi levitando.

Durante l'allenamento, All Might rivela a Bakugo che l'intenzione è quella di abituare Deku a controllare il suo corpo a gravità zero, in modo da prepararlo al momento in cui si manifesterà il Quirk di Nana Shimura, Float. Successivamente, l'ex numero uno nota la preoccupazione di Bakugo, e intuisce che persino lui è preoccupato per Deku.

Bakugo rivela a All Might che Deku non si pone limiti e mette troppo spesso a rischio la propria vita, ragione per cui si sente in dovere di restargli vicino. L'aspirante eroe afferma di aver finalmente compreso il motivo per cui tormentava Midoriya con atti di bullismo, e che la ragione della sua ostilità era principalmente legata all'incapacità di comprendere le proprie debolezze.

Per All Might il cambiamento di Bakugo è estremamente simile a quello di Endeavor, che non si rese conto di quanto stesse facendo soffrire le persone intorno a lui fino a quando il rivale di una vita non fu costretto a ritirarsi. Il capitolo 285 di My Hero Academia verrà pubblicato la prossima settimana, e vedrà Deku, Bakugo e Endeavor pronti a sferrare un disperato attacco finale contro Shigaraki

