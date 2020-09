My Hero Academia 284 previsioni e data di uscita: Deku riuscirà a distruggere il male?

La scorsa settimana vi abbiamo parlato dei primi spoiler di My Hero Academia 283, che nella loro parzialità già caricarono a mille il fandom del manga. Deku era al centro di una trasformazione e il capitolo ufficiale pubblicato domenica ha confermato il ruggito del One for All.

Ora siamo qui ad attendere ben due settimane. Dopo il finale del capitolo è stato infatti comunicato che My Hero Academia 284 non arriverà prima del 18 settembre. Saranno necessari altri 10 giorni prima di rivedere Deku e compagni nello scontro con Shigaraki. Ma intanto lanciamoci in qualche previsione su My Hero Academia 284.

Dopo un finale del genere, Kohei Horikoshi non può distogliere l'attenzione dallo scontro tra Deku e Shigaraki. Protagonista e antagonista ormai sono faccia a faccia e non c'è possibilità di interruzioni almeno per un po', dato che Gigantomachia sembra essere ancora lontano. Ecco perché ci aspettiamo che tutta la prima porzione di capitolo sia incentrata sulla lotta senza esclusione di colpi tra i due, con Deku che sembra capace di star dietro alla forza e velocità di Shigaraki salvando contemporaneamente gli altri facendo uso sia del Black Whip che del Float.

Le ultime pagine potrebbero invece farci rivedere la situazione ormai compromessa alla magione mentre gli altri ragazzi della 1-A nei paraggi di Jaku potrebbero avvistare Gigantomachia. Voi cosa vi aspettate da My Hero Academia 284?