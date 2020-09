My Hero Academia 285: Bakugo proprio come un eroe negli spoiler del nuovo capitolo

La situazione si fa sempre più tragica negli ultimi capitoli di My Hero Academia, con il sensei che ha iniziato a togliere i paletti in merito alla violenza degli scontri. La battaglia contro Shigaraki si fa sempre più sanguinolenta e anche il capitolo 285 si prospetta ricco di emozionanti colpi di scena.

Deku è ormai deciso a giocarsi il tutto per tutto, consapevole che è arrivato il momento per il possessore del One for All di adempiere al suo ruolo, ovvero contrastare con tutto il proprio potere la minaccia di All for One. In onore di questa decisione, Midoriya ha deciso di non pensare più ai propri handicap e di utilizzare il massimo delle energie per mettere al tappeto Midoriya.

Il capitolo 285 si apre proprio così, con Deku che ricorda gli avvertimenti dei dottori sull'utilizzo improprio delle braccia, fortemente danneggiate dalle precedenti battaglie. Ma neanche questo pensiero riesce a impedire al protagonista di sferrare attacchi micidiali contro Tomura. Dalle immagini, sembra che Todoroki e Bakugo si rendano conto che questa è la loro opportunità per terminare lo scontro e si fiondano a supporto di Midoriya. In tutto ciò, Bakugo dimostra ancora una volta di essere cresciuto molto dai primi tempi e ricorda con fastidio il passato e i gesti da bullo contro l'amico. Endeavor si alza in cielo e immobilizza Shigaraki che, improvvisamente, si scatena e lancia contro Deku lo stesso attacco che All for One utilizzò in passato per forzare l'attivazione dei quirk. Tuttavia, Bakugo in uno splendido sviluppo della sua caratterizzazione si muove per proteggere Izuku come se il suo corpo agisse da solo, allo stesso modo di come lui venne salvato dall'amico durante il primo capitolo del manga. Ma con un colpo di scena, nel tentativo di salvare l'amico l'aspirante Hero viene trafitto dal potente attacco del villain.

