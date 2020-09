My Hero Academia 285: il giorno in cui Bakugo Katsuki divenne un eroe

Bakugo si ama o si odia. Per il momento, il personaggio e rivale principale del protagonista di My Hero Academia non fornisce molte vie di mezzo a causa del carattere esplosivo e sempre portato all'estremo finora da Kohei Horikoshi. Ma negli ultimi capitoli qualcosa sembra essere cambiato.

Ultimamente i capitoli di My Hero Academia hanno mostrato un Bakugo più maturo e consapevole del suo ruolo, facendogli compiere una trasformazione simile a quella di Endeavor. Il tutto acquisirà una nuova sfaccettatura grazie al capitolo 285 di My Hero Academia.

Deku sta ancora affrontando a mezz'aria Shigaraki e sa di avere a disposizione ben pochi colpi prima che il potere del One for All gli distrugga le braccia. Usando il Float, il Black Whip e le gambe, sta tenendo il nemico a mezz'aria sferrandogli colpi potentissimi che superano il quirk di rigenerazione del super villain.

Da terra, Bakugo sta guardando l'amico-rivale mentre Todoroki sta raffreddando il corpo di Endeavor. Il ragazzo decide di intervenire portando con sé il compagno di classe e l'hero number one, in modo tale da permettere a quest'ultimo di usare il suo attacco più potente. Coordinandosi con il Black Whip di Deku, Endeavor si aggrappa a Shigaraki e fa partire un altro Prominence Burn che sembra incenerire il villain.

Tuttavia qualcosa sembra scatenarsi, dato che All for One prende possesso del corpo del giovane, colpisce Endeavor allontanandolo e prova a scagliare i suoi lacci neri usati per assorbire i quirk verso Deku. Bakugo però era ancora lì vicino e si muove in automatico: sfruttando le esplosioni, spinge via Deku e prende in pieno il colpo di All for One.

My Hero Academia 285 ci mostra a questo punto il titolo, "Katsuki Bakugo: Rising". È questo il momento in cui Bakugo ha capito la vera natura di un eroe?