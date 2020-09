My Hero Academia 285: Bakugo ha replicato una delle prime scene del manga?

My Hero Academia ha compiuto da poco i sei anni di pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump, e in questo arco temporale si è affermata come una delle serie più seguite e con moltissimi personaggi amati dagli appassionati, fatto dovuto principalmente al loro stile particolarmente colorato, e naturalmente alla loro caratterizzazione.

Kohei Horikoshi è stato infatti capace di caratterizzare e rendere memorabili la maggior parte dei personaggi principali, sin dalle prime tavole del manga. Se inizialmente Bakugo appariva come un ragazzo insopportabile e presuntuoso, che punta sempre ad essere superiore ai suoi compagni, i recenti sviluppi ci hanno mostrato un profondo cambiamento dell'Hero, soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto con Midoriya.

Il capitolo 285 si è concluso con una scena a dir poco significativa, e che allo stesso tempo rappresenta un chiaro riferimento ad un evento letto agli albori della serie. Dopo aver afferrato alle spalle Shigaraki, respinto da un attacco di Deku, Endeavor ha scatenato il suo potentissimo Prominence Burn, tentando di uccidere Shigaraki. Il villain è riuscito tuttavia a resistere, attaccando con l'All For One Deku. Vedendo l'amico in difficoltà, Bakugo si è mosso automaticamente, ricordando i momenti vissuti con Midoriya, e prendendo in pieno il colpo al suo posto.

Una scena molto simile l'abbiamo vista nelle battute finali del primo capitolo del manga. Midoriya infatti, vedendo Bakugo bloccato da un Villain e in lacrime, interviene immediatamente, anche se allora non possedeva nessun Quirk. Nonostante alcune difficoltà, la tempestività di Midoriya è servita per dare il tempo necessario ad All Might di arrivare sul luogo, e le sue azioni lo hanno reso per la prima volta un vero Hero, titolo che ora appartiene completamente anche a Bakugo stesso.

Vi lasciamo ad un approfondimento sulle motivazioni di Shigaraki, e alle nostre previsioni riguardanti il capitolo 286 di My Hero Academia.