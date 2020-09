My Hero Academia 285: Bakugo riflette sulla doppia natura dell'One For All

L’ultimo arco narrativo di My Hero Academia ci ha portato a delle battaglie impressionati, ricchi di tensione e di colpi di scena che stanno tenendo i lettori col fiato sospeso ormai da diversi capitoli, e lo scontro più importante, quello tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki non si è ancora concluso, nonostante i due abbiano subito gravi ferite.

Sfruttando la potenza delle abilità che hanno ereditato infatti, sia il protagonista che il Villain si sono spinti oltre i loro limiti, causando dei gravi danni ai loro corpi. Abbiamo visto uno scambio di colpi estremamente violento, che ha messo in gioco sia il One For All di Deku che l'All For One di Shigaraki, e stando a quanto successo nel capitolo 285 sembra che il Quirk posseduto in precedenza da All Might sia più oscuro di quello che credevamo.

Seguendo quanto mostrato nel capitolo precedente, Horikoshi ci riporta momentaneamente alla conversazione avvenuta tra Bakugo e All Might durante una sessione di allenamento di Deku. Bakugo è incuriosito del misterioso Quirk appartenuto al quarto possessore dell'One For All, che come sappiamo consente ai nuovi utilizzatori di accedere anche alle abilità secondarie che avevano i precedenti Hero.

All Might stesso non è sicuro riguardo la verità di quel particolare Quirk e gli effetti che potrebbe avere su Deku, ma l'ex numero 1 cerca di rassicurare Bakugo, il quale però, tornato nel presente, definisce il One For All come un Potere Maledetto, che richiede un grande sacrifico al suo possessore, ma allo stesso tempo rende quest'ultimo un esempio da seguire, un'icona del bene che si può fare per gli altri.

Ricordiamo che Bakugo sembra aver replicato una delle prime scene del manga, e vi lasciamo alle previsioni sul capitolo 286.