My Hero Academia 285: cosa ci mostrerà il prossimo capitolo in arrivo?

Non sembrano esserci più limitazioni per il protagonista di My Hero Academia. Deku è senza freni dopo tutto quello a cui ha assistito negli scorsi capitoli, che noi abbiamo potuto leggere nelle ultime settimane grazie a MangaPlus. Il ragazzo sta cercando di tirare fuori tutto ciò che può dal suo quirk, One for All.

Potrebbe però non essere abbastanza per abbattere Tomura Shigaraki, considerato il potenziale che ha mostrato di aver ottenuto il nemico. Il nuovo possessore di All for One, pur avendo il corpo quasi a pezzi, per ora è riuscito a rigenerarsi abbastanza da continuare a combattere. In My Hero Academia 284 ha subito il furore di Deku e un suo strepitoso attacco. Ma potrebbe non continuare così per molto.

In My Hero Academia 285, che esordirà su MangaPlus domenica 27 settembre alle ore 18:00 in inglese e spagnolo, si potrebbe vedere la vendetta di Shigaraki. Il cattivo finora ha subito soltanto i colpi di Deku, ma nell'uno contro uno recente ancora deve riuscire a fare la sua mossa. Horikoshi potrebbe confezionare un capitolo ricco di colpi e azione, una battaglia nuda e cruda che metta in risalto le qualità di entrambi i contendenti.

Tutto questo in attesa che arrivi Gigantomachia che darà anche il suo bel da fare agli eroi rimasti nei dintorni. Voi cosa vi aspettate da My Hero Academia 285?