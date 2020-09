My Hero Academia 285 è trend su Twitter: i fan acclamano Bakugo

Qual è il momento in cui si diventa un eroe? Quando si intraprende il percorso di studi, quando lo si porta a termine o quando nella mente scocca una certa scintilla? Non c'è una risposta assoluta per ora adatta a ogni personaggio di My Hero Academia, ma potremmo dire che Katsuki Bakugo lo è diventato davvero stavolta.

My Hero Academia 285 si è concentrato quasi completamente su Bakugo. Il giovane eroe ha dimostrato di essere cresciuto nell'ultimo periodo tra flashback e riflessioni, ma l'apice di questa maturazione si è avverato nell'ultima pagina del capitolo.

I disegni di Kohei Horikoshi ci hanno fatto ammirare un Bakugo che si è lanciato a difendere Midoriya e a subire il pesante colpo di All for One. Un gesto che, a suo dire, è stato inconscio, non calcolato, spontaneo: Bakugo è diventato un eroe con questo gesto, e non a caso il titolo del capitolo è "Bakugo Katsuki: Rising".

Questa scelta ha scatenato l'esaltazione dei fan di My Hero Academia che hanno dimostrato di aver gradito il capitolo su Twitter con vari hashtag. In trend sul popolare social ci sono parole come "My Hero Academia", "Katsuki", "Bakugo", "Kacchan" e addirittura "Rising". Il numero di citazioni cresce di minuto in minuto e molte sono nella top 20 dei trend.

Al termine della giornata potremmo assistere a una top 10 conquistata interamente al ragazzo esplosivo. Non perdetevi l'approfondimento su Katsuki Bakugo per osservare il cambio di rotta del personaggio.