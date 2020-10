My Hero Academia 286: Deku potrebbe aver sbloccato un nuovo power-up, ecco come

Deku non è mai stato in grado di utilizzare il 100% del One for All se non autodistruggendosi. Il suo corpo infatti non è ancora pronto, ma col passare del tempo in My Hero Academia, questi è entrato sempre più in sinergia con la potenza del quirk passatogli da All Might.

Con l'ultimo arco narrativo di My Hero Academia, in particolare con la battaglia in corso contro Tomura Shigaraki, Midoriya però non si è potuto trattenere. Colpo dopo colpo, ha dovuto impiegare il 100% del suo potere nelle braccia considerato che il nemico è troppo forte e non ci si può trattenere. Ma come ha capito anche Bakugo, il protagonista non poteva reggere per molto.

Fatto sta che, dopo che il compagno di classe viene ferito da All for One, Midoriya si arrabbia in un modo che non abbiamo mai visto prima. La sua ira fluisce per tutto il corpo e sembra scatenare una reazione del One for All: gli occhi di Deku lampeggiano mentre sembra fluire un'aura nera dal suo corpo. La forza raggiunta è talmente alta che i cavi sprigionati da All for One vengono spezzati a forza di strattoni e morsi con una facilità incredibile.

Ciò però non basta a fermare il desiderio di All for One di mettere le mani sul potere del fratello. Infatti alla fine il super villain entra nello spazio del One for All; la battaglia finale si giocherà lì?