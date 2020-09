My Hero Academia 286: eccitazione alle stelle per il prossimo capitolo, previsioni e data

Ci sono state tante battaglie negli ultimi capitoli di My Hero Academia, ma la maggior parte di queste si è esaurita. Ormai mancano pochissimi scontri al finale di un arco narrativo che sta tirando fuori il meglio del manga e delle abilità di Kohei Horikoshi.

Alla fine siamo anche giunti allo scontro faccia a faccia tra Tomura Shigaraki e Izuku Midoriya. Protagonista e antagonista di My Hero Academia a confronto, in particolare negli ultimi due capitoli si è avverato lo scontro 1 VS 1 che i fan da tempo sognavano. Ma con gli ultimi eventi, qualcosa di nuovo potrebbe scatenarsi.

In My Hero Academia 285 abbiamo visto Bakugo subire il colpo di All for One, che ha tirato fuori quel vecchio potere capace di rubare i quirk. L'attacco trafigge il corpo del ragazzo esplosivo che è riuscito a salvare Deku in tempo. Cosa succederà in My Hero Academia 286 dopo questo gesto?

Il capitolo in uscita su MangaPlus domenica 4 ottobre alle ore 18:00 ci farà sicuramente assistere ai postumi dell'attacco. Deku difficilmente riuscirà a concentrarsi sulla battaglia e farà di tutto per portare l'amico in salvo a terra, mentre Shigaraki avrebbe però campo libero per rigenerarsi e attuare una nuova offensiva.

Il protagonista di My Hero Academia sembra al limite della sua forza e, a meno di tirare fuori un nuovo quirk dei precedenti possessori del One for All, inizierà ad essere in difficoltà nella battaglia dopo diversi minuti in cui la faceva da padrone. Nell'area, soltanto un eventuale nuovo risveglio di Eraserhead potrebbe riequilibrare la situazione a favore dei protagonisti. Ma non è da escludere che, dopo un capitolo completamente a vantaggio di All for One, non si concretizzi anche l'apparizione nella zona di Gigantomachia, mettendo ulteriore pressione agli eroi.

Scopriremo tra pochi giorni cosa c'è in serbo per i lettori di My Hero Academia.