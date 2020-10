My Hero Academia 286: la ferocia di Deku è senza eguali, cosa sta succedendo a Shigaraki?

Il capitolo 286 di My Hero Academia è approdato poche ore fa su MangaPlus, e a quanto pare l'escaltion iniziata mesi fa sembra aver finalmente raggiunto il suo apice. Se il penultimo capitolo è stato principalmente dedicato a Bakugo, quest'ultimo è invece tornato a concentrarsi sul protagonista, Izuku Midoriya, ormai letteralmente fuori controllo.

La storia riprende esattamente da dove si era interrotta la settimana scorsa, con Bakugo che si sacrifica per salvare al vita a Deku. Shigaraki schernisce gli sforzi dell'aspirante eroe, etichettando il suo gesto come "l'ennesimo sacrificio inutile in nome di una battaglia senza senso" e, subito dopo, Todoroki riesce ad intervenire salvando da morte certa Bakugo ed Endeavor.

L'attenzione si sposta poi su Gigantomachia, ancora in movimento e ormai in procinto di raggiungere il suo maestro. Il colosso entra a Saiko, nella prefettura di Osaka, e distrugge qualsiasi cosa gli si pari davanti costringendo gli eroi a organizzarsi per garantire l'evacuazione rapida dei cittadini.

Deku, intanto, perde completamente il controllo e blocca il secondo attacco del villain utilizzando i denti. Ormai in preda all'ira, il protagonista finisce per avvicinarsi eccessivamente a Shigaraki, che approfitta dell'occasione per sottrargli One for All. I due si ritrovano quindi in una dimensione parallela, in cui Deku riesce finalmente a vedere All for One mentre esercita il suo controllo su Shigaraki.

Midoriya, bloccato a terra e incapace di muoversi, vede apparire al suo fianco Nana Shimura, pronta a combattere al suo posto insieme agli altri possessori di One for All.

Cosa succederà adesso? Deku riuscirà a conservare il suo potere? Per rispondere a queste domande dovremo aspettare l'uscita del capitolo 287, in arrivo domenica prossima alle 18:00 su MangaPlus.