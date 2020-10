My Hero Academia 286: i lettori si scatenano sui social dopo l'ultimo capitolo

Come potete vedere nei post riportati in calce alla notizia, molti si sono concentrati nel mostrare le splendide tavole del capitolo 286 , mentre altri hanno candidamente ammesso di essere di fronte ad un insostenibile e fantastico susseguirsi di intense emozioni e scontri memorabili. Ricordiamo che il One For All sembra essere in serio pericolo , e vi lasciamo ad un simpatico what if riguardante un altro possibile erede dell'All For One .

Questo attacco frontale di Midoriya consente ad All For One di provare a rubare il Quirk del giovane Hero, ma le cose si “risolvono” in una maniera piuttosto inaspettata. Ci ritroviamo infatti nella mente tormentata di Tomura Shigaraki , sviluppo che potrebbe portare ad un confronto diretto tra i due Quirk, e che ha causato una serie di reazioni sui social a dir poco esilaranti e confuse da quanto appena letto, che sottolineano la passione dei fan nei confronti del lavoro di Horikoshi.

BNHA fandom

after reading Horikoshi

chapter 286#MHA286 pic.twitter.com/usaBYxuzxW — ☆ Riri ☆ (@heartdeku) October 1, 2020

MHA Chapter 286 Recap pic.twitter.com/AhBCVLrhrP — doodlelotl (@Doodlelot) October 4, 2020

Hori DOES NOT MISS with the parallels #MHA286 pic.twitter.com/FFFXgsWEHS — diz (@yonveery) October 1, 2020

BNHA 286 SPOILER



My Hero Academia is getting more and more intense every damn chapter. And I’m not sure i can comprehend this anymore help- pic.twitter.com/goMQKgH0DJ — nabila the cat 𓃠 (@iovenab) October 3, 2020

ABSOLUTE GODLY ART. KOHEI HORIKOSHI IS PRODUCING THIS IN A WEEKLY SERIALIZED MAGAZINE. pic.twitter.com/k0pjsTSBLY — Phantom Fletch (@HeroFletch) October 4, 2020

Not Horikoshi dropping 3 of the best panels of the series in one chapter pic.twitter.com/BmLdEKnt6C — 🖤 (@yahgrandaddy) October 4, 2020

FUCKING TOP 1 HOLY SHIT pic.twitter.com/N2eTS6dhAm — General👻MastaMunsta🎃 (@MunstaMasta) October 4, 2020

HORIIIIII OMFG. MHA TOP 2 & IT AINT 1 BUT GOAAAAAAATTT pic.twitter.com/E15PBY0xvW — Turbo (@Treysouls) October 4, 2020

MHA spoiler warning



Holy fucking shit pic.twitter.com/NmeUcpTRf8 — Ary | Procrastinating studies (@FullmetalAry) October 4, 2020