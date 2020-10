My Hero Academia 286 mostra la nuova sfida di Tomura Shigaraki

Ultimamente Tomura Shigaraki è riuscito a mettere le mani su un potere che va oltre ogni immaginazione. Tuttavia l'intervento degli eroi ha bloccato la sua evoluzione, rendendola effettiva solo al 75%. Una cifra che non gli sta permettendo di fronteggiare a dovere i protagonisti di My Hero Academia.

È stato messo talmente in difficoltà da Deku prima e da Endeavor poi che All for One è dovuto sbucare fuori con la sua volontà sul finale del capitolo 285 di My Hero Academia. Ciò ha portato al ferimento di Bakugo e alla successiva ira di Deku che si è scagliato ancora una volta a piena potenza verso il nemico. Mentre Shigaraki sembra cedere, lasciando il passo al suo maestro in My Hero Academia 286, inizia un tiro alla fune.

Nelle vestigia infatti si vedono le due personalità che vivono nel corpo di Shigaraki scontrarsi. All for One vuole prendere il controllo totale del corpo dell'allievo per combattere e assorbire definitivamente il One for All, mentre Shigaraki è deciso a lasciar perdere il maestro e a essere lui stesso il protagonista di questa nuova storia di criminalità.

Con Nana Shimura e, presumibilmente, i vecchi possessori del One for All che torneranno in scena, Shigaraki rischia di perdere clamorosamente dopo essere arrivato così lontano. Riuscirà a vincere questo tiro alla fune oppure soccomberà per mano del suo maestro o per quella degli eroi? My Hero Academia 287 potrebbe darci alcune risposte.