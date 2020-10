My Hero Academia 286, spoiler e immagini: l'ira di Deku non si placa

L'intensa battaglia per la giustizia sta per tornare ancora una volta. My Hero Academia 286 è in arrivo su Weekly Shonen Jump e MangaPlus e ci presenterà ancora una volta Deku e i suoi compagni protagonisti della lotta che li vede impegnati ormai da diversi mesi.

Intanto in rete, a pochi giorni dall'arrivo del capitolo, sono spuntati i primi spoiler di My Hero Academia 286 con tanto di immagini. Vediamo insieme cosa ci riserva la storia settimanale che ormai ha appassionato una generazione.

In basso potete osservare una galleria di immagini su My Hero Academia 286, mentre scopriamo che il titolo è "La persona che è in noi". Bakugo chiede a Deku di non combattere da solo, mentre l'intervento di Todoroki riesce ad evitare la caduta del compagno di classe.

Shigaraki, o All for One, dice che quest'oggi c'è stato tanto sangue versato inutilmente, ma quello di Bakugo è stato il meno sensato di tutti. A questo punto Deku riversa nuovamente la sua ira sul nemico, iniziando a combatterlo di nuovo, mentre il volto di Shigaraki sembra spezzarsi e da esso si intravede il ghigno di All for One.

Si intravede nuovamente Gigantomachia, nella città di Sairo, che avverte l'odore di entrambi i suoi padroni. A Jaku, Nejire, Iida, Ochako, Tsuyu, Kouda e Fukidashi si stanno occupando di far evacuare i civili, ma Ochako è in ansia. Shigaraki/All for One riesce a toccare il viso di Deku ed entrano entrambi nelle vestigia. Shigaraki e All for One discutono sul potere e sul salvataggio del maestro, mentre Deku non riesce a muoversi.

Appare però Nana Shimura che cerca di fermare il nipote Tenko. I predecessori del One for All sembrano dire a Deku che non si può ancora muovere in quel mondo, ma se ne occuperanno loro di liberarlo. My Hero Academia 286 arriverà ufficialmente il 4 ottobre su MangaPlus.