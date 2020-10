My Hero Academia 287 ha appena confermato la prossima battaglia di Himiko Toga?

Gli eventi degli ultimi capitoli di My Hero Academia hanno sconvolto tanti personaggi del mondo, sia eroi che villain, così come i lettori che da settimane stanno seguendo le storie intessute da Kohei Horikoshi. Chi è stata più scossa ultimamente dalla battaglia in corso sembra essere stata Himiko Toga, membro dell'Unione dei Villain.

La morte di Twice per mano di Hawks ha sconvolto tantissimo la giovane liceale sanguinaria. Già subito dopo aver ringraziato il clone del suo caro amico, Toga si è lanciata in battaglia uccidendo spietatamente una marea di eroi. Il suo volto deformato dall'ira è un simbolo di ciò che sta ribollendo nella mente della ragazza, che ora mira ad altri bersagli.

In My Hero Academia 287, sul finale, c'è stato spazio proprio per lei in un breve discorso con Mr Compress. Proprio lei rivela di non capire qual è la linea tracciata dagli eroi sulla vita e la morte di un criminale. La morte di Jin Bubaigawara è stata causata da loro e per questo potrebbero anche arrivare al punto da uccidere lei stessa.

Questa è la domanda che sta agitando Toga negli ultimi capitoli e che è desiderosa di fare a Deku e anche ad Uraraka. In particolare l'eroina della Yuei sembra essere al centro dei suoi pensieri dato che Horikoshi le regala l'ultima vignetta. Le probabilità che la battaglia tra Toga e Uraraka inizi quindi si alzano di parecchio. Sarà My Hero Academia 288 a far iniziare questo combattimento tra le ragazze?